Mahavir Jayanti Bank Holiday: महावीर जयंती पर आज 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानें RBI के निर्देश

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Mahavir Jayanti Bank Holiday: आज 31 मार्च 2026 को पूरे देश में महावीर जयंती का पर्व मनाया जा रहा है. आमतौर पर इस अवसर पर कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश होता है और बैंक बंद रहते हैं. हालांकि, इस साल की स्थिति अलग है. चूंकि आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का अंतिम दिन (Year-end closing) है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक विशेष सर्कुलर जारी कर आज सभी 'एजेंसी बैंकों' को खुला रखने का निर्देश दिया है.

सरकारी लेनदेन के लिए RBI का विशेष निर्देश

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है. सरकार चाहती है कि वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित सभी प्राप्तियों (Receipts) और भुगतानों (Payments) का लेखा-जोखा इसी वित्तीय वर्ष में दर्ज किया जा सके. इसी कारण एजेंसी बैंकों की उन सभी शाखाओं को आज खुला रखा गया है जो सरकारी कामकाज संभालती हैं. यह भी पढ़े: Mahavir Jayanti 2026 Messages: हैप्पी महावीर जयंती! प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Photo SM

क्या है 'एजेंसी बैंक' और कौन से काम होंगे?

एजेंसी बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है. इसमें लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे SBI, PNB) और कई प्रमुख निजी बैंक (जैसे HDFC, ICICI, Axis) शामिल हैं. आज इन बैंकों में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य होंगे:

सरकारी टैक्स और चालान जमा करना.

सरकारी योजनाओं से संबंधित भुगतान.

वित्त वर्ष की क्लोजिंग से जुड़े बैंक ड्राफ्ट और अन्य जरूरी ट्रांजेक्शन.

आम ग्राहकों के लिए क्या है स्थिति?

हालांकि बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी, लेकिन ध्यान दें कि बैंक कर्मियों का मुख्य ध्यान 'ईयर-एंड क्लोजिंग' और सरकारी कामकाज पर होगा. कुछ राज्यों में महावीर जयंती का गजटेड अवकाश होने के कारण, नियमित बैंकिंग सेवाएं जैसे चेक क्लीयरेंस या नए खाता खोलने जैसे कार्यों में देरी हो सकती है या वे सीमित हो सकते हैं.

डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं 24x7 सक्रिय

बैंकों ने स्पष्ट किया है कि भौतिक रूप से शाखाएं खुली होने के साथ-साथ सभी डिजिटल बैंकिंग चैनल सुचारू रूप से कार्य करेंगे. ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई (UPI) के जरिए अपना लेनदेन बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. एटीएम (ATM) में भी नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्यों महत्वपूर्ण है 31 मार्च?

भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है. 31 मार्च की समय सीमा करदाताओं और सरकारी विभागों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है. यदि आज बैंक बंद रहते, तो करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन अगले वित्त वर्ष में चला जाता, जिससे बजट और ऑडिटिंग में तकनीकी समस्याएं आ सकती थीं. इसी को देखते हुए आरबीआई ने फरवरी 2026 में ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी.