Ladki Bahin Yojana 14th Instalment Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की अगस्त महीने की किस्त क्या आज होगी जारी? जानें ताजा अपडेट

Ladki Bahin Yojana 14th Instalment Date: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना को लेकर अगस्त महीने की 14 वीं क़िस्त क्या आज जारी होगी. जानते हैं ताजा अपडेट. क्योंकि प्रदेश की लाखों महिलाएं उम्मदी लगाए बैठी है कि सरकार अगस्त महीने (August Month) की क़िस्त कब जारी करेगी.

14वीं किस्त की तारीख

महाराष्ट्र सरकार आमतौर पर हर महीने की किस्त अगले महीने के पहले हफ्ते में जारी करती है. सितंबर 2025 का पहला हफ्ता चल रहा है, और सूत्रों के अनुसार, लाडकी बहन योजना की 14वीं किस्त (अगस्त 2025) 6 सितंबर 2025 से पहले किसी भी दिन जारी हो सकती है. यह संभावना है कि गणपति विसर्जन (6 सितंबर 2025) से पहले या इसके आसपास राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाएगी, हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in या नारी शक्ति दूत ऐप पर अपने भुगतान की स्थिति जांचें. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana August 2025 Installment Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के अकाउंट में कब आएगी अगस्त महीने की 14वीं किस्त, जाने डिटेल्स

सांगली में 1.70 लाख महिलाओं के भुगतान रोके गए

हाल ही में सरकार द्वारा की गई सत्यापन प्रक्रिया में पाया गया कि सांगली जिले में 1,70,000 से अधिक महिलाओं के दस्तावेजों में खामियां थीं. इस कारण उनकी 14वीं किस्त के भुगतान को रोक दिया गया है। यह सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले. जिन महिलाओं के खाते में भुगतान नहीं आएगा, उन्हें अपने दस्तावेजों को ठीक कर दोबारा आवेदन करना होगा.

अन्य जिलों में भी सत्यापन जारी

सांगली के अलावा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी सत्यापन प्रक्रिया चल रही है.इस दौरान कई ऐसी महिलाएं पाई गई हैं, जो योजना के तहत पात्र नहीं थे, फिर भी लाभ ले रही थ. पहले की सत्यापन प्रक्रिया में 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना से बाहर किया गया था, जिसमें 14,000 से अधिक पुरुष भी शामिल थे, जो गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे.

हालांकि, अन्य जिलों में कितनी महिलाओं को सूची से बाहर किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी सरकार ने अभी तक जारी नहीं की है.

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

निवास : आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए.

लिंग : केवल महिलाएं (विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, या एकल परिवार से एक अविवाहित महिला) पात्र हैं.

आयु सीमा : 21 से 65 वर्ष के बीच.

पारिवारिक आय : परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

बैंक खाता : आधार से लिंक और DBT-सक्षम बैंक खाता होना चाहिए.

अपात्रता: सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, या चार-पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) वाले परिवार की महिलाएं पात्र नहीं हैं.

सरकार का खर्च

लाडकी बहन योजना के तहत सरकार हर महीने लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

ऐसे करें बैलेंस चेक

लाभार्थी अपनी किस्त की स्थिति निम्नलिखित तरीके से जांच सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट (ladakibahin.maharashtra.gov.in) पर जाएं. होमपेज पर “Applicant Login” या “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें. मोबाइल नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें और OTP के माध्यम से लॉगिन करें. “Payment Status” विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन संख्या या आधार नंबर के साथ कैप्चा कोड दर्ज क. Submit करने पर भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.

हेल्पलाइन नंबर: किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें.

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है. यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है.