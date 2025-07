PIB Fact Check: क्या आपको भी e-PAN Card डाउनलोड करने का मेल आया है, तो हो जाएं सावधान, हो सकती है धोखाधड़ी

PIB Fact Check: पिछले कुछ वर्षों में लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे है. उन्हें एक लिंक भेजी जाती है और गलती से उसे क्लिक करने पर लोगों के साथ लाखों रूपए की ठगी हो रही है. अब ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर लोगों को मेल किया जा रहा है. जिसको लेकर पीआईबी ने इस मेल को फर्जी बताया है.हाल के दिनों में कई लोगों को एक ऐसा ईमेल मिला है जिसमें खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताकर ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये ईमेल असल में फिशिंग स्कैम हैं, जिनका मकसद आपकी पर्सनल जानकारी चुराना है.ये भी पढ़े:क्या आपको भी e-PAN Card डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल आया है? रुकिए, किसी भी लिंक, कॉल और SMS का जवाब न दें

ईमेल को पीआईबी ने बताया फेक

🚨 Scam alert !!

📢Have you received an email asking you to click on a link to download your e-PAN Card?

#PIBFactCheck

❌ This email is #Fake

❌ Check the sender's email ID. Never click on any link in suspicious emails and avoid downloading any attachments.

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 20, 2025