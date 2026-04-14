Hardik Pandya and Krunal Pandya Rift Rumours: क्या हार्दिक और क्रुणाल पांड्या के बीच सब ठीक चल रहा है? सोशल मीडिया पर लग रहे कयास

IPL 2026, MI vs KKR: वानखेड़े में आज मुंबई इंडियंस-कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला, ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के सीजन के बीच भारतीय क्रिकेट के सबसे मशहूर भाइयों की जोड़ी, हार्दिक और क्रुणाल पांड्या, अपने खेल से ज्यादा निजी रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. इन अफवाहों ने तब जोर पकड़ा जब प्रशंसकों ने मैदान पर और सोशल मीडिया एक्टिविटी में दोनों के बीच एक असामान्य दूरी देखी.

अफवाहों की शुरुआत और सोशल मीडिया का रुख

पांड्या ब्रदर्स के बीच अनबन की खबरें तब शुरू हुईं जब प्रशंसकों ने गौर किया कि दोनों ने लंबे समय से एक-दूसरे के साथ कोई फोटो या वीडियो साझा नहीं किया है. आमतौर पर हार्दिक और क्रुणाल एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल 2026 के दौरान उनके बीच पहले जैसी गर्मजोशी की कमी देखी गई है. इसके अलावा, मैदान पर हुई संक्षिप्त बातचीत के वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुए, जिन्हें प्रशंसकों ने 'तनावपूर्ण' बताया.

क्रुणाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या के आउट होने का जश्न मनाया

Not all seems well between Hardik Pandya and Krunal Pandya Krunal Pandya was cheering on Hardik's wicket. Maybe he knows his not so little brother is wrong in many ways. pic.twitter.com/fDGquVkXYj — Vidhi (@vidhisharmx) April 12, 2026

पारिवारिक और पेशेवर समीकरण

हार्दिक पांड्या इस समय मुंबई इंडियंस की कप्तानी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जबकि क्रुणाल पांड्या RCB का अहम हिस्सा हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पेशेवर प्रतिबद्धताओं और अलग-अलग टीमों का हिस्सा होने के कारण उनकी व्यस्तता बढ़ गई है, जिसे लोग अनबन समझ रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी भी खिलाड़ी या उनके परिवार की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

हाथ नहीं मिलाया?

Krunal Pandya didn't went to shake hand with hardik Pandya. Is everything normal between them??#hardikpandya #MIvRCB pic.twitter.com/WhxPKEwcZP — impact player (@whypratik) April 12, 2026

अतीत में रहा है मजबूत बंधन

हार्दिक और क्रुणाल का करियर लगभग साथ-साथ शुरू हुआ और उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए लंबे समय तक एक साथ क्रिकेट खेला है. वे अक्सर सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे को अपनी सफलता का श्रेय देते रहे हैं. हालिया अफवाहें इसलिए भी प्रशंसकों को हैरान कर रही हैं क्योंकि दोनों भाइयों ने हमेशा एक 'यूनाइटेड फ्रंट' पेश किया है, चाहे वह मैदान के अंदर हो या बाहर.

वर्तमान स्थिति और सच्चाई

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वास्तव में उनके बीच कोई विवाद है या यह केवल प्रशंसकों और सोशल मीडिया की उपज है. क्रिकेट जगत में अक्सर खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से व्यक्तिगत अनबन के रूप में पेश किया जाता है. जब तक हार्दिक या क्रुणाल स्वयं इस पर कोई बयान नहीं देते, तब तक इन खबरों को केवल अटकलें ही माना जाएगा. दोनों खिलाड़ी फिलहाल अपनी-अपनी टीमों को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.