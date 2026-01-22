CSBC Bihar Police Constable Recruitment 2025: बिहार पुलिस में बंपर भर्ती, कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए अधिसूचना जारी, जानें आवेदन की डेट सहित अन्य जरूरी जानकारी

(Photo Credits FB)

CSBC Bihar Police Constable Recruitment 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल) यानी CSBC ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) में सिपाही के 19,838 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

18 मार्च से शुरू होगी आवेदन

सीएसबीसी द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए एक महीने का समय होगा. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है. बोर्ड ने सलाह दी है कि उम्मीदवार अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें. यह भी पढ़े: UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में बंपर भर्ती, 26210 कांस्टेबल पदों के लिए 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन, जाने पूरी डिटेल

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड

भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है:

उम्मीदवार का 18 अप्रैल 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार संस्कृत बोर्ड द्वारा शास्त्री/आचार्य (अंग्रेजी सहित) या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे.

शैक्षणिक अर्हता पूरी करने की कट-ऑफ तिथि 18 अप्रैल 2025 रखी गई है.

चयन प्रक्रिया के दो चरण

भर्ती प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है:

लिखित परीक्षा: पहले चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा. यह परीक्षा केवल पात्रता के लिए होगी, इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): लिखित परीक्षा के आधार पर, बोर्ड रिक्तियों की संख्या से पांच गुना अधिक उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर शारीरिक परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा. अंतिम चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा.

आवेदन कैसे करें?

एक बार आवेदन लिंक सक्रिय हो जाने के बाद, उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Apply Online for the Post of Constables’ लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें.

आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए फाइनल पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए केवल सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है.