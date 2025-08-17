Aadhaar Card Update: छात्रों को अब नो टेंशन! इस राज्य के सरकारी स्कूलों में बनेंगे आधार कार्ड, 18 अगस्त से होगी शुरुआत, 2 महीने चलेगा अभियान

Credit-(Wikimedia Commons)

Aadhaar Card Update: आधार बनवाने के लिए और उसे अपडेट करवाने के लिए छात्रों को काफी दूर जाना पड़ता है और जिसके कारण छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को भी उनके साथ जाना पड़ता है. लेकिन अब स्कूलों में ही छात्रों के आधार कार्ड अपडेट होंगे और कार्ड भी बनाएं जाएंगे. ये फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है. स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र ने यूआईडीएआई से समन्वय किया है. इसके तहत अब 18 अगस्त से जिले की स्कूलों में आधार कार्ड का काम शुरू किया जाएगा.

इसके तहत सरकारी स्कूलों में शिविर लगाएं जाएंगे. करीब 2 महीने तक ये अभियान चलेगा. ये भी पढ़े:घर बैठे आधार अपडेट करने का नया तरीका! UIDAI जल्द लाएगा ई-आधार ऐप, AI और फेस ID से होगा वेरिफिकेशन

क्यों जरूरी है आधार अपडेट?

आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी जैसे उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और फोटो अपडेट होना अनिवार्य है. यह अपडेट छात्रों को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जरूरी होगा.

'आधार अब विद्यालय के द्वार' योजना के तहत बनेंगे आधार कार्ड

इस पहल को सरकार ने 'आधार अब विद्यालय के द्वार' नाम दिया है. योजना के तहत स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को अलग से आधार केंद्र जाने की परेशानी नहीं होगी.ये योजना 40 जिलों में शुरू होगी.

पहला और दूसरा अपडेट रहेगा फ्री

पहला बायोमेट्रिक अपडेट तब किया जाएगा जब बच्चा 5 से 7 साल की उम्र का होगा. यह पूरी तरह फ्री है.दूसरा अपडेट 15 से 17 साल की उम्र में होगा और यह भी मुफ्त रहेगा. तय उम्र सीमा के बाद यदि कोई अपडेट कराना पड़े तो इसके लिए शुल्क देना होगा.

दो चरणों में चलेगा अभियान

राज्य शिक्षा केंद्र की योजना के अनुसार यह अभियान दो चरणों में संचालित होगा.पहले चरण में 40 जिलों के सरकारी स्कूल शामिल होंगे.यहां दो महीने तक आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने का काम लगातार किया जाएगा.इस प्रक्रिया से बच्चों की 100% आधार आईडी बन सकेगी. साथ ही छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रहेंगे और उन्हें स्कॉलरशिप व डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.