8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल में मिल सकती है DA बढ़ोतरी की सौगात

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8th Pay Commission Update: देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए अप्रैल 2026 का महीना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. लंबे समय से प्रतीक्षित महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा अब अगले महीने के वेतन चक्र में दिखने की पूरी उम्मीद है. हालांकि होली के आसपास इसकी आधिकारिक घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन अब विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों का मानना है कि बढ़ा हुआ भत्ता और पिछले महीनों का एरियर अप्रैल की सैलरी के साथ क्रेडिट किया जाएगा.

DA 60 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर, जनवरी-जून 2026 चक्र के लिए डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; 3.0 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी? जानें लेटेस्ट अपडेट

यदि सरकार इस 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा. यह समायोजन बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए किया जाता है.

तीन महीने का एकमुश्त एरियर मिलेगा

चूंकि डीए में यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी (Retrospectively) रूप से प्रभावी होगा, इसलिए अप्रैल की सैलरी काफी बढ़कर आएगी. संशोधित मासिक वेतन के साथ-साथ, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित महीनों का एरियर भी मिलने की संभावना है:

जनवरी 2026

फरवरी 2026

मार्च 2026

आमतौर पर सरकार इन बकाया राशि का भुगतान संशोधित मासिक वेतन के साथ एकमुश्त (Lump-sum) क्रेडिट के रूप में करती है.

वेतन स्तर पर बढ़ोतरी का असर

2 प्रतिशत की डीए वृद्धि का प्रभाव पे-मैट्रिक्स के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग होगा. उदाहरण के तौर पर:

लेवल 1 (मूल वेतन ₹18,000): प्रति माह ₹360 की अतिरिक्त वृद्धि (एरियर के बिना).

लेवल 10 (मूल वेतन ₹56,100): इस स्तर के अधिकारियों को लगभग ₹1,122 का मासिक लाभ होगा.

वरिष्ठ स्तर (मूल वेतन ₹2,50,000): इस स्तर पर मासिक वेतन में ₹5,000 की वृद्धि देखी जा सकती है.

8वें वेतन आयोग के संदर्भ में महत्व

यह डीए घोषणा इसलिए भी खास है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल तकनीकी रूप से शुरू माना जा रहा है. हालांकि आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अभी 18 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत द्विवार्षिक डीए बढ़ोतरी जारी रहेगी. विशेषज्ञों का सुझाव है कि एक बार डीए 60 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने के बाद, यह भविष्य के 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन गणना के लिए 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आधार साबित हो सकता है.