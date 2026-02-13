Indore: नारसी मोंजी कॉलेज में बजरंग दल का हंगामा, वैलेंटाइन डे कार्यक्रम में तोड़फोड़ के बाद तनाव (Watch Video)

Photo Credits: X

इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) स्थित प्रसिद्ध नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (Narsee Monjee Institute of Management Studies) (NMIMS) में गुरुवार को वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) का जश्न उस समय हंगामे में बदल गया, जब बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की. इस घटना के दौरान कॉलेज परिसर (Collage Campus) में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया और वहां रखी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया. यह भी पढ़ें: Indore Shocker: लिव इन में रहने से किया मना तो एक्स बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गाड़ी से टक्कर, इंदौर का VIDEO आया सामने

कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ और दहशत

प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, जब छात्र कॉलेज के भीतर कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तभी संगठन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वहां दाखिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सजावट और फर्नीचर में तोड़फोड़ की, जिससे छात्र इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुँचा और स्थिति को नियंत्रित किया.

पुलिस का बयान और कार्रवाई

डीसीपी जोन 1, कृष्ण लालचंदानी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक हिंदू संगठन द्वारा कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की गई है. उन्होंने कहा, 'हंगामे के बाद एहतियात के तौर पर छात्रों को उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया है. कॉलेज प्रशासन की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.'

बजरंग दल ने नरसी मोंजी कॉलेज के वैलेंटाइन डे कार्यक्रम में धावा बोला, कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: Bajrang Dal vandalised Narsee Monjee College, DCP Zone 1, Krishna Lalchandani says, "... A Valentine’s Day programme was taking place when a Hindu organisation vandalised the venue on campus. The students were handed over to their parents, and… pic.twitter.com/sjEdUrRWBt — ANI (@ANI) February 12, 2026

कॉलेज प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत

नारसी मोंजी कॉलेज प्रशासन ने इस पूरी घटना को लेकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. प्रशासन का कहना है कि यह निजी परिसर के भीतर आयोजित एक आंतरिक कार्यक्रम था, जिसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप और हिंसा अनुचित है. पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो फुटेज की जांच कर रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा

इस घटना के बाद कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इंदौर में वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू संगठनों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.