Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला, आईटी शेयरों में तेजी

मुंबई, 17 सितंबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला. सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 223 अंक या 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,604 और निफ्टी 69 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,308 पर था. शुरुआती कारोबार में लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी थी. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 156 अंक या 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,956 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 118 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,416 पर था.

सेक्टोरल आधार पर आईटी, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा, प्राइवेट बैंक, पीएसई, सर्विसेज और ऑयल एवं गैस इंडेक्स हरे निशान में थे, जबकि फार्मा और मेटल में लाल निशान में कारोबार हो रहा था. सेंसेक्स पैक में बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ट्रेंट, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी टॉप गेनर्स थे. एमएंडएम, इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, टाइटन, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स थे.

जियोजित इनवेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि भारतीय बाजार में मौजूदा रैली मजबूत आधार और सकारात्मक निवेशक धारणा का मजबूत मिश्रिण है. बाजार को उम्मीद है कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के नए सिरे से शुरू होने से एक समझौता होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क वापस ले लिए जाएंगे. अगर ये उम्मीदें हकीकत में बदलती हैं, तो यह बाजार के लिए काफी सकारात्मक होगा. वैश्विक स्तर पर बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे. अमेरिका बाजार मंगलवार के सत्र में लाल निशान में बंद हुए. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 308 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस महीने अपनी खरीदारी को आगे बढ़ाते हुए उसी दिन 1,518 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में किया