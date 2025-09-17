Mumbai lake Water Stock Update: मुंबई में पानी की चिंता खत्म, सातों झीलों का जल स्तर 99% के करीब पहुंचा

(Photo Credits WC)

Mumbai lake Water Stock Update: मुंबईवासियों के लिए अच्छी खबर है. अच्छे मानसून के चलते शहर को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों का जल स्तर तेजी से बढ़ा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की 17 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे जारी ताजा जानकारी के अनुसार, सभी झीलों में कुल जल भंडार 98.82% तक पहुंच चुका है, जो लगभग 14.30 लाख मिलियन लीटर (ML) है. यह स्तर पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है, जिससे शहर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी.

तीन झीलें पहले ही ओवरफ्लो

मोडक सागर, तुलसी और विहार झीलें पहले ही दूसरी बार ओवरफ्लो हो चुकी हैं। वहीं, तानसा, अपर वैतरणा, मिडल वैतरणा और भातसा झीलें भी अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ये प्रमुख झीलें एक से दो दिनों में ओवरफ्लो होकर बहने लगेंगी. यह भी पढ़े: Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई में पानी का टेशन ख़त्म! भारी बारिश ने सातों जलाशयों में 97.23 फीसदी पानी जमा

1 अक्टूबर तक 14.47 लाख ML का लक्ष्य

मुंबई में सालभर की जल आपूर्ति के लिए 1 अक्टूबर तक कम से कम 14.47 लाख मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है. वर्तमान स्तर पहले से ही 98.82% पर है, और अगले दो सप्ताह में और बारिश की संभावना को देखते हुए, झीलें पूरी क्षमता से भर जाएंगी.

पिछले वर्षों से बेहतर स्थिति

2025 (17 सितंबर) : 14.30 लाख ML (98.82%)

: 14.30 लाख ML (98.82%) 2024 (समान तारीख) : 14.28 लाख ML (98.71%)

: 14.28 लाख ML (98.71%) 2023 (समान तारीख): 14.03 लाख ML (96.98%)

इस साल की स्थिति न केवल पिछले साल से बेहतर है, बल्कि 2023 से भी काफी ऊंची है.

BMC का ऐलान: इस साल कोई जल कटौती नहीं

BMC ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल पानी की कोई कटौती नहीं की जाएगी। अच्छी बारिश से झीलों में पर्याप्त पानी जमा हो गया है. यदि कुछ और बौछारें हुईं, तो हम सालभर की जरूरत से भी ज्यादा पानी हासिल कर लेंगे. BMC के अनुसार, शहर को प्रतिदिन 3,850 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है, जो इन झीलों से पूरी हो रही है.