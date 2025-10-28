Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद, बैंकिंग और मेटल शेयरों में हुई खरीदारी

(Photo: X)

मुंबई, 28 अक्टूबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) मंगलवार के कारोबारी सत्र में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,628.16 और निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,936.20 पर था. व्यापक बाजार में हल्की गिरावट रही, लेकिन बैंकिंग और मेटल शेयरों में मजबूती खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी पीएसयू बैंक 1.21 प्रतिशत और निफ्टी बैंक 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए. इसके साथ निफ्टी मेटल 1.23 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.15 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ.

हालांकि, निफ्टी ऑटो 0.42 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.27 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.57 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.05 प्रतिशत और निफ्टी एनर्जी 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ. निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप में भी मिलाजुला कारोबार हुआ. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 14 अंक की मामूली गिरावट के साथ 59,765.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4 अंक की मामूली तेजी के साथ 18,407.60 पर बंद हुआ. सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एलएंडटी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इटरनल (जोमैटो) और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एमएंडएम, पावर ग्रिड, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे. यह भी पढ़ें : भारत 2050 तक बनेगा सोलर एनर्जी का ग्लोबल हब, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को देगा बढ़ावा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि मासिक एक्सपायरी के दिन निफ्टी की शुरुआत काफी मजबूत हुई. हालांकि, यह 26,000 के स्तर को तोड़ने में नाकामयाब रहा. हालांकि, व्यापक बाजार ने मुख्य सूचकांकों को आउटपरफॉर्म किया. उन्होंने आगे बताया कि निफ्टी के लिए 26,050 से लेकर 26,100 एक रुकावट का स्तर है और एक बार यह स्तर निकल जाता है तो रैली 26,300 तक देखने को मिल सकती है. वहीं, सपोर्ट 25,750 से लेकर 25,700 के स्तर पर है.