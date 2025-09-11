Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 123 अंक उछला

(Photo: X)

मुंबई, 11 सितंबर : भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ. बाजार के करीब सभी सेगमेंट हरे निशान में थे. दिन के अंत में सेंसेक्स 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,548.73 और निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,005.50 पर था.

बाजार को ऊपर खींचने का काम सरकारी बैंकिंग और एनर्जी ने किया. निफ्टी पीएसयू बैंक (0.74 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (0.88 प्रतिशत) की मजबूती के साथ बंद हुआ. निफ्टी फार्मा (0.46 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (1.02 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (0.98 प्रतिशत) और निफ्टी मेटल (0.34 प्रतिशत) की बढ़त के साथ हरे निशान में थे. दूसरे तरफ ऑटो और आईटी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया. निफ्टी ऑटो (0.33 प्रतिशत) और निफ्टी आईटी (0.50 प्रतिशत) की मजबूती के साथ बंद हुआ. लार्जकैप के साथ मिडकैप शेयरों भी तेजी देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 44 अंक या 0.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,043.55 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,043.55 बंद हुआ. हालांकि, निफ्टी स्मॉलकैप 17,875.20 पर करीब सपाट बंद हुआ. यह भी पढ़ें : CBI की बड़ी कार्रवाई, EPFO के क्षेत्रीय आयुक्त 1.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

सेंसेक्स पैक में एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, इटरनल (जोमैटो), सन फार्मा, एसबीआई, एशियन पेंट्स, टीसीएस, आईटीसी, अदाणी पोर्ट्स, टीसीएस और आईटीसी टॉप गेनर्स थे. इन्फोसिस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, बीईएल, ट्रेंट और टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स थे. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के अहम स्तर के ऊपर बंद हुआ है. हाल के दिनों में यूएस की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगने के कारण निफ्टी 24,400 तक चला गया था. हालांकि, अब गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी देखी जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि इस रिकवरी के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे टैरिफ का घरेलू अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव की उम्मीद, अमेरिकी दीर्घकालिक नीतियों के प्रति भारत सरकार की मजबूत रणनीतिक प्रतिक्रिया, और टैरिफ प्रभाव को कम करने के लिए जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण घरेलू सुधारों की घोषणा करना है. भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुले थे. सुबह 9.25 बजे पर सेंसेक्स 85 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 81,510 पर और निफ्टी 24 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 24,997 पर था.