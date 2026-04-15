LPG Tanker Jag Vikram: जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत, होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर कांडला पोर्ट पहुंचा भारतीय LPG टैंकर 'जग विक्रम'

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LPG Tanker Jag Vikram: भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय ध्वज वाला एलपीजी (LPG) टैंकर 'जग विक्रम' सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुँच गया है. यह जहाज 14 अप्रैल, 2026 को कांडला पहुँचा, जिसमें 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप मौजूद है। यह खेप भारत की घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

तनावपूर्ण माहौल में सुरक्षित आवाजाही

इस जहाज ने 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को सफलतापूर्वक पार किया था। वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनावपूर्ण भू-राजनीतिक हालात के बीच, इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से भारतीय जहाज का सुरक्षित निकलना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत संवेदनशील है और हालिया क्षेत्रीय संघर्षों के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई थीं।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

सरकार और भारतीय शिपिंग उद्योग के लिए 'जग विक्रम' का सुरक्षित आगमन राहत लेकर आया है। इस जहाज की सफलता से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

कार्गो क्षमता: जहाज पर 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है।

चालक दल की सुरक्षा: जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

रणनीतिक महत्व: भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। संघर्षों के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें 'जग विक्रम' का यह सफल मिशन एक अहम कड़ी साबित हुआ है।

समुद्री सुरक्षा पर कड़ी नज़र

अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशन खाड़ी क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में ईंधन की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। इस जहाज का कांडला पोर्ट पर पहुँचना यह दर्शाता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क और तैयार है।