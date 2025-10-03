Rahul Gandhi Columbia University Speech: 'इनोवेशन से जीतती हैं भारतीय कंपनियां, क्रोनीजम से नहीं', राहुल गांधी ने कोलंबिया में की ऑटो कंपनियों की सराहना

राहुल गांधी

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं. राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों बजाज, हीरो और टीवीएस की कोलंबिया में सफलता पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख गर्व हो रहा है. राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर किया. इस फोटो में राहुल गांधी एक बाइक के साथ नजर आ रहे हैं, जो बजाज कंपनी की है.

उन्होंने इस फोटो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, "बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख गर्व हो रहा है. यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, न कि क्रोनीजम से. शानदार काम, बधाई." इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में लोकतंत्र और भारत-चीन रिश्तों को लेकर बयान दिए थे, जिस पर भाजपा ने सवाल उठाए थे. राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा 'लोकतंत्र पर हमला' है. यह भी पढ़ें : Rajkot Horror: गुजराती फिल्म में ‘हिरोइन’ बनाने का झांसा देकर ITI छात्रा से रेप, 18 महीने तक नशीला पदार्थ खिलाकर की दरिंदगी; आरोपी गिरफ्तार

राहुल गांधी ने कहा, "भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है." राहुल के इस बयान पर भाजपा ने सवाल उठाए और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी विदेश में हैं. अच्छा होता विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते, लेकिन वे भारत के खिलाफ बोलते हैं." उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलने की आदत है. वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं. राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बातें करते हैं. विदेश में आप कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है. आप चीन की तारीफ करते हैं, आपका चीन प्रेम दिखता है.