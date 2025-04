VIDEO: नापाक हरकत! LoC पर पाकिस्तान ने की रातभर फायरिंग, भारत ने हर गोली का दिया मुंहतोड़ जवाब

Pakistan Ceasefire Violation: पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोशित है. ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक नापाक हरकत करते हुए एलओसी (LoC) पर रातभर फायरिंग की. लेकिन इस बार भारतीय सेना ने कोई नरमी नहीं दिखाई, तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तानी मंसूबों को चकनाचूर कर दिया.

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में की गई, जिसका मकसद भारत को उकसाना और सीमा पर अशांति फैलाना था. लेकिन भारतीय सेना पहले से सतर्क थी. रात के अंधेरे में हुई इस गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोलियों की आवाज़ें साफ़-साफ़ सुनी जा सकती हैं.

🇮🇳🇵🇰 BREAKING: Indian and Pakistani forces have clashed in Leepa Valley, Kashmir.

The exchange began around 2AM PST, with reports of light arms fire. It is currently unclear which side initiated fire, conflicting reports.

Tensions continue to rise along the Line of Control. pic.twitter.com/qLr7FVjMvk

