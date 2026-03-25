Weather Forecast Today: केरल में भीषण उमस, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD से जानें दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, March 25: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज देश के विभिन्न हिस्सों के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, 24 से 26 मार्च के बीच केरल के अलग-अलग हिस्सों में गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के सक्रिय होने के कारण सप्ताह के दौरान छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
पूर्वोत्तर- पूर्वी भारत में बारिश की चेतावनी
आईएमडी ने उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत के राज्यों में इस सप्ताह गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ व्यापक बारिश की चेतावनी दी है. विशेष रूप से उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 मार्च को भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 27 और 28 मार्च को भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है. नगालैंड में भी 28 मार्च को मौसम खराब रहने की संभावना है. यह भी पढ़े: Weather Forecast March 23, 2026: उत्तर भारत में बढ़ेगी तपिश, दिल्ली और कोलकाता समेत इन शहरों में बारिश के आसार; जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-मुंबई में बारिश के आसार नहीं
मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख महानगरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में आज 25 मार्च को आसमान मुख्य रूप से साफ और मौसम शुष्क रहने वाला है. इसी तरह हैदराबाद और कोलकाता में भी बुधवार को बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.
पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों की स्थिति
शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम के साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की हलचल देखी जा सकती है. दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी का अहसास बढ़ने लगा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि जहां एक तरफ दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में आर्द्रता (humidity) बढ़ेगी, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.