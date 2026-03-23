Weather Forecast March 23, 2026: उत्तर भारत में बढ़ेगी तपिश, दिल्ली और कोलकाता समेत इन शहरों में बारिश के आसार; जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast March 23, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार, 23 मार्च 2026 के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. हालांकि, उत्तर-पूर्व भारत में 26 मार्च तक गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा.

दिल्ली-शिमला में हल्की बूंदाबांदी की संभावना

राजधानी दिल्ली में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'विंडी' के अनुसार, नई दिल्ली में सोमवार को 0.4 मिमी तक हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी 0.4 से 2.8 मिमी तक वर्षा होने का अनुमान जताया गया है. इससे पहाड़ों पर हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 22: बेंगलुरु में बारिश के आसार, दिल्ली-मुंबई में खिली रहेगी धूप; जानें देश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

कोलकाता में बारिश-दक्षिण भारत का हाल

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता में आज 2.4 मिमी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. इसके विपरीत, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. आईएमडी ने कोंकण, गोवा, केरल और माहे के अलग-अलग हिस्सों में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की है. मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान और स्थिति

शहर मौसम की स्थिति संभावित गतिविधि दिल्ली आंशिक रूप से बादल 0.4 मिमी हल्की बारिश संभव मुंबई गर्म और उमस भरा बारिश की संभावना नहीं कोलकाता बादल छाए रहेंगे 2.4 मिमी तक बारिश के आसार शिमला ठंडा और सुखद 2.8 मिमी तक वर्षा की संभावना चेन्नई गर्म और शुष्क आसमान साफ रहेगा बेंगलुरु सामान्य मौसम उमस बढ़ने की उम्मीद हैदराबाद तेज धूप गर्मी में बढ़ोतरी होगी

उत्तर-पूर्व भारत के लिए भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में यह भी स्पष्ट किया है कि 24 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है. पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

गर्मी से बचने की सलाह

चूंकि उत्तर और मध्य भारत में पारा तेजी से बढ़ने वाला है, इसलिए विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है. आने वाले दिनों में लू (Heatwave) जैसी स्थितियां बनने की भी आशंका है.