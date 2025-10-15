Commonwealth Games 2030: भारत में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स, इस शहर को मिलेगी मेजबानी

Commonwealth Games | X

Commonwealth Games 2030: भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 (Commonwealth Games 2030) की मेजबानी करने वाला है. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बुधवार ने इस पर मुहर लगाई. बोर्ड ने साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद (Ahmedabad) को चुना है हालांकि, इस पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लास्गो में होने वाली इसकी आम सभा की बैठक में लिया जाएगा. यह दूसरी बार होगा जब भारत राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा. इससे पहले भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी.

यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि इससे पहले 2010 में केवल दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी. इस बार नाइजीरिया ने भी मेजबानी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अहमदाबाद की तकनीकी तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए उसे बढ़त मिली.

100वीं वर्षगांठ पर भारत को बड़ी जिम्मेदारी

2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन खास होने वाला है क्योंकि यह गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी. इसकी शुरुआत 1930 में कनाडा के Ontario में हुई थी. इस बार दुनिया भर के 72 देश और क्षेत्र इसमें भाग लेंगे. अहमदाबाद को इस आयोजन के लिए चुनने का फैसला कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली में 26 नवंबर 2025 को Glasgow में अंतिम रूप से लिया जाएगा.

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े अवसर

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट इवैल्यूएशन कमेटी ने तकनीकी डिलीवरी, एथलीट एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के आधार पर अहमदाबाद का मूल्यांकन किया. अहमदाबाद का प्रस्ताव इस विजन के अनुरूप था कि भारत एक ऐसा गेम्स आयोजित करेगा जो इनोवेशन, समावेशिता और सहयोग को बढ़ावा देगा.

इस आयोजन से न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि पर्यटन, रोजगार और आर्थिक अवसरों में भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है.

भारत लाएगा हटाए गए खेल वापस

भारत 2030 के गेम्स को इनक्लूसिव बनाने पर जोर दे रहा है. कई लोकप्रिय खेल जिन्हें 2026 में हटा दिया गया था जैसे हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, डाइविंग, रग्बी सेवन्स, बीच वॉलीबॉल, माउंटेन बाइकिंग और जिमनास्टिक को फिर से शामिल करने की योजना है.

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट अध्यक्ष ने भी जताया भरोसा

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष Donald Rukare ने कहा, “भारत और नाइजीरिया दोनों ने शानदार प्रस्ताव पेश किए. अहमदाबाद की क्षमता और विजन को देखते हुए बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसे सिफारिश की. अब निर्णय ग्लासगो में जनरल असेंबली में होगा.”