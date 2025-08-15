Independence Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

पीएम ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भी कड़ा रुख दिखाया. (Photo : Youtube)

नई दिल्ली, 15 अगस्त : भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम 'नया भारत' है, जो देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के विजन पर आधारित है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा, "आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले. जय हिंद!" यह भी पढ़ें :79वां स्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी किया जिक्र

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनगिनत वीरों के साहस और त्याग को याद करते हुए 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यह दिन केवल हमारी स्वतंत्रता का उत्सव ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों के साहस, त्याग और सर्वोच्च निस्वार्थता का पवित्र याद है जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया. आइए, हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए मिलकर काम करें."

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. उन्होंने लिखा, "समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं. साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूं. आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों के सपनों को चरितार्थ करें और विकसित, आत्मनिर्भर व हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का संकल्प लें."

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पर लिखा, "समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रभक्त सेनानियों और अमर बलिदानियों को नमन. नए भारत की समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत साकार करने में भागीदार बनें."

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "प्रदेश वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई! यह पावन दिवस मां भारती की अखंड आभा और अमर शहीदों की अटूट आस्था का पुण्य-प्रतीक है. उन वीर हुतात्माओं को कोटि-कोटि नमन, जिनके त्याग और बलिदान से भारत स्वतंत्र व स्वाभिमानी बना. आज हमारा संकल्प है न्याय, समता, आत्मनिर्भरता और उत्कर्ष पर आधारित उस भारत का निर्माण, जिसका स्वप्न हमारे अमर बलिदानियों ने देखा था. आइए, 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने हेतु एकजुट हों. वंदे मातरम! जय हिंद!"