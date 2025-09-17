Tamilnadu: बुर्का पहनी महिला को बस में कंडक्टर ने चढ़ने से किया मना, अब परिवहन विभाग ने लाइसेंस किया कैंसिल, सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद हुआ बवाल; VIDEO

Credit-(X ,@Ilyas_SK_31)

तिरुचेंदुर, तमिलनाडु: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक बुर्का पहनी मुस्लिम महिला को एक प्राइवेट बस के कंडक्टर (Conductor) ने बस में चढ़ने से ही मना कर दिया. इस दौरान महिला और कंडक्टर के बीच काफी ज्यादा विवाद होता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने इस संकुचित मानसिकता वाले कंडक्टर पर कार्रवाई की मांग की. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कंडक्टर और बस का लाइसेंस रद्द (License Canceled) कर दिया गया है. ये घटना तमिलनाडु के तिरुचेंदुर (Tiruchendur) की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इससे पहले हैदराबाद के एक कॉलेज में बुर्का पहनने वाली छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था.

बुर्का पहनी महिला को बस में चढ़ने से किया मना

वीडियो हुआ वायरल

यह घटना किसी ने रिकॉर्ड कर ली और वीडियो (Video) को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कंडक्टर महिला को बस में चढ़ने से रोक रहा है, जबकि अन्य यात्रियों को बिना रोक-टोक चढ़ने दिया जा रहा है. इससे कंडक्टर के भेदभावपूर्ण व्यवहार पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई.

परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

इस घटना के बाद संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग (Transport Department) ने कंडक्टर वीरभद्रन और संबंधित बस का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया. विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का धार्मिक या भेदभावपूर्ण आचरण सार्वजनिक परिवहन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.