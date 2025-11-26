Satara: सातारा जिले में नशे में धुत युवती ने सड़क पर मचाया जमकर हंगामा, गाड़ियों को रोका, कार के बोनट पर बैठी, घंटों किया तमाशा: VIDEO

The girl created a huge ruckus on the road (Credit-@harish_malusare)

Satara News: सातारा (Satara) जिले के कराड पाटन हाईवे (Karad–Patan Highway) पर मंगलवार रात एक युवती ने नशे की हालत में सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया. विजय नगर (Vijay Nagar) इलाके में हुई इस घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक (Traffic) बाधित हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान युवती सड़क से जा रहे कई वाहनों को रोकती है.

इस युवती को देखनेवालों की इस दौरान सड़क पर भीड़ लग गई थी. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @harish_malusare नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सड़क पर युवती ने मचाया हंगामा

सड़क पर चिल्लाते हुए वाहनों को रोकना शुरू

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती नशे में सड़क ( Road) पर खड़े लोगों और गुजरते वाहनों को रोकने लगी. वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर वाहनों को रोक रही है. हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बनी हुई थी, लेकिन युवती लगातार उनकी राह में रुकावट डालती रही.वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवती ने एक कार को रुकवाया और उसके बोनट पर बैठ गई. इसके बाद वह रोड के बीचोबीच बैठ गई और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए चीखने लगी, जिससे कई वाहन वहीं रुक गए और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई.

पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया

स्थानीय नागरिकों ने तुरंत पुलिस (Police) को सूचना दी. कराड पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को हिरासत में ले लिया. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.