Pune Shocker: बजरंग दल के कार्यकर्ता को घर से निकालकर पीटा, पुणे के कोंढवा का VIDEO आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे (Pune) के कोंढवा पुलिस स्टेशन (Kondhwa Police Station) की हद में एक बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ता के साथ घर में घुसकर मारपीट की घटना सामने आई है.इस मारपीट (Beating) का वीडियो (Video) सामने आया है.जहांपर तीन से चार लोग घर में घुसते है और युवक को बाहर खींचते हुए लाते है और उसके साथ सड़क पर भी मारपीट करते है. इस दौरान बताया जा रहा है की कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस घटना के बाद कोंढवा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस घटना का वीडियो सामने आया है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News18lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट

घर से बाहर खींचकर पीटा

जानकारी के मुताबिक़ पुणे के कोंढवा (Kondhwa) में बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने घर में था और इसी दौरान कुछ युवक घर में घुसे और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद आरोपियों ने उसे बाहर खींचकर लाया और बाहर भी उसके साथ मारपीट की. ये पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस घटना की जानकारी मिलते है कोंढवा पुलिस (Kondhwa Police) मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत (Complaint) दर्ज की. बताया जा रहा है की मारपीट करनेवाले पांच लोग रिकॉर्ड के आधार पर क्रिमिनल है. इस घटना के बाद परिसर में भी दहशत का माहौल है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.