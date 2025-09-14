VIDEO: दुकानदार करता था छेड़खानी, भेजता था मोबाइल पर अश्लील मैसेज, युवती ने शॉप में पहुंचकर चप्पल से पीटा, ठाणे से सटे कल्याण का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Matrize_NC)

कल्याण, महाराष्ट्र: युवतियों के साथ और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. जहां युवतियां काम करती है, ऐसी जगहों पर भी वे सुरक्षित नहीं है. ऐसी ही एक घटना ठाणे जिले (Thane District) के कल्याण (Kalyan) से सामने आई है.बताया जा रहा है युवती जिस दूकान में काम करती थी .वही युवती को काफी परेशान कर रहा था.दुकानदार (Shopkeeper) पर आरोप है की युवती को ये दुकानदार अश्लील मैसेज करता था. जिसके कारण युवती काफी परेशान हो चुकी थी. इस परेशानी से तंग आकर पीड़िता ने ये पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिजन और पीड़िता दुकान पर पहुंचे और दुकानदार को मारने के लिए पीड़िता से कहा, इसके बाद पीड़िता ने दुकानदार की चप्पल से पिटाई की.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

दुकानदार को चप्पल से पीटा

दुकानदार ने दुकान में काम करनेवाली युवती से की छेड़खानी

ये घटना कल्याण (Kalyan) के कोलशेवाड़ी की है. युवती इसी दूकान में काम करती है. पीड़िता का आरोप है की दुकानदार (Shopkeeper) उसको काफी दिनों से परेशान कर रहा था. वह उसके करीब आने की कोशिश करता था. मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था. इसके बाद जब पीड़िता इससे परेशान हो गई तो इसने परिजनों को पूरी घटना बताई और इसके बाद परिजन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता दुकान पर पहुंचे और पीड़िता ने चप्पल से दुकानदार को पीटा और इसके बाद पीड़िता के पैर पड़कर माफी भी मांगी.

काम की जगह पर भी महिलाएं नहीं है सुरक्षित

अब महिलाएं और लड़कियां जहां काम भी करती है, वहां भी ये सुरक्षित (Safe) नहीं है. इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों समेत लोगों में भी रोष है. इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने दुकानदार को हिरासत में लिया है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.