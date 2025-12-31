Ghaziabad: झुग्गी झोपड़ियों में युवकों ने मचाया आतंक, लाठी डंडों से जमकर की तोड़फोड़, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने

Youths demolished the slums with sticks (Credit-@priyarajputlive)

Ghaziabad News: गाजियाबाद (Ghaziabad) में सड़क पर हुई एक छोटी-सी स्कूटी टक्कर (Scooty Collision) ने देखते ही देखते गंभीर हिंसा का रूप ले लिया. यह घटना शहर के आरडीसी क्षेत्र (RDC Area) के नजदीक स्थित झुग्गी बस्ती (Slum Settlement) में हुई, जहां कुछ युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की.स्थानीय लोगों के अनुसार, स्कूटी टकराने के बाद दोनों पक्षों में बहस हुई थी. कुछ देर शांति रहने के बाद स्कूटी सवार युवक अपने कई साथियों (Group of Youths) के साथ दोबारा मौके पर पहुंचा.

सभी युवक लाठी-डंडों (Sticks and Rods) से लैस थे और आते ही झुग्गियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ghaziabad Fight Video: गली से जाने को लेकर दो गुटों में हुआ विवाद, एक दुसरे पर बरसाएं घुसे, जमकर हुई मारपीट, गाजियाबाद का वीडियो आया सामने

युवकों ने मचाया उत्पात

गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में तोडफोड़ करते इन लोगों को देखिए. ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि स्कूटी सवार युवक एक बच्चे से टकरा गया, झुग्गी वाले ने स्कूटी सवार की पिटाई कर दी. इसके बाद स्कूटी सवार युवक ने अपने अपने दर्जन भर दोस्तों को बुलाया. हाथों में लाठी डंडे लिए इन… pic.twitter.com/pjNswFfyAS — Priya singh (@priyarajputlive) December 31, 2025

झुग्गियों में रखा सामान तोड़ा, लोग जान बचाकर भागे

हमले के दौरान झुग्गियों में रखा घरेलू सामान (Household Belongings) बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. अचानक हुई इस हिंसा से इलाके में हड़कंप (Chaos) मच गया. कई परिवार डर के कारण अपने घर छोड़कर बाहर निकल आए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, हमले में शामिल युवक सेक्टर-23 संजय नगर (Sector-23 Sanjay Nagar) के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना के बाद से इलाके में डर और तनाव (Fear and Tension) का माहौल बना हुआ है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान (Eyewitness Statements) के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी.