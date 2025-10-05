Raigarh Shocker: घरेलू विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, पत्नी ने दांतों से पति का प्राइवेट पार्ट ही काट लिया, लगे 8 टांके, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की घटना से डॉक्टर भी हैरान

Credit-(Pixabay)

रायगढ़, छत्तीसगढ़: पत्नी पत्नी के बीच विवाद अक्सर सामने आते है. लेकिन कभी कभी ये विवाद खतरनाक मोड़ ले लेते है. ऐसा ही एक विवाद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायगढ़ जिले (Raigarh District) एक गांव से सामने आया है. पति पत्नी के बीच में इस कदर विवाद बढ़ गया की पत्नी ने गुस्से में पति के प्राइवेट पार्ट (Private Part) को काट लिया. जिसके बाद पति चिल्लाता हुआ बाहर निकला. खून से लतपथ देखकर उसके परिजन उसे हॉस्पिटल (Hospital) लेकर गया, उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए.

बताया जा रहा है की हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया और करीब 8 टांके उसके प्राइवेट पार्ट पर लगाएं गए. इस घटना के बाद शहर में इसकी चर्चा हो रही है. ये भी पढ़े:UP: नहीं भुला पाया मरी हुई पत्नी की यादें, शख्स ने काट डाला अपना प्राइवेट पार्ट; घरवाले कर रहे थे दूसरी शादी की चर्चा

क्या है पूरा मामला?

यह घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के बनेकेला गांव की है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर महिला का अपनी ननद से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शाम तक घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान महिला का पति, जो राजमिस्त्री का काम करता है, शराब के नशे में घर लौटा. पति के आने के बाद मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया.झगड़े के बीच पति ने दोनों महिलाओं को समझाने की कोशिश की.लेकिन गुस्से में भरी पत्नी ने बात सुनने के बजाय पति पर ही गुस्सा उतारना शुरू कर दिया.दोनों के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई. इसी दौरान महिला ने गुस्से में आकर पति के प्राइवेट पार्ट (Private Part) को काट लिया.

हॉस्पिटल में करवाया एडमिट

पत्नी की इस हरकत से पति दर्द से चीख उठा और खून बहने लगा. कुछ देर बाद वह तड़पते हुए बाहर आया तो परिजन यह दृश्य देखकर दंग रह गए. उन्होंने तुरंत घायल युवक को नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर 8 टांके लगाए. डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से शख्स की जान बच गई.

पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

घटना के बाद पीड़ित पति ने रविवार को पुलिस (Police) थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पति की शिकायत पर पत्नी को हिरासत में लिया गया है.