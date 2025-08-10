Bhopal: क्लासरूम में छात्र से पैर की मसाज करवा रही है मैडम साहिबा, भोपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; VIDEO

Credit-(X,@VistaarNews)

भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ऐसे कई वीडियो सामने आते है. जिसको देखने के बाद लगता है कि बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में कैसे होती होगी. कुछ दिन पहले एक टीचर का वीडियो सामने आया था, जिसमें महिला टीचर क्लासरूम में चंपी करवा रही थी. अब भोपाल की एक स्कूल से बच्चों से पैर दबवाने का वीडियो सामने आया है. महिला टीचर क्लासरूम में एक छात्र से पैर दबवा रही है. ये घटना भोपाल के गांधी नगर के शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय की बताई जा रही है.सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जमकर इस महिला टीचर पर रोष जता रहे है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: महिला टीचर ने जमीन पर लेटकर छात्रों से दबवाए पैर, वीडियो देख इंटरनेट पर भड़के लोग

महिला टीचर छात्र से दबवा रही है पैर

लंच के बाद दबवाए पैर

जानकारी के मुताबिक, यह मामला लंच ब्रेक के बाद का है, जब अधिकतर क्लासेज में पढ़ाई शांत माहौल में चल रही थी. चौथी क्लास में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि यहां कुर्सी-मेज़ की व्यवस्था नहीं है. वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका एक कुर्सी पर बैठी हैं, पैर दूसरी कुर्सी पर रखे हुए हैं और एक छोटा बच्चा उनका पैर दबा रहा है.

अब टीचर ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका ने बताया कि उनका पैर कक्षा के बाहर एक गड्ढे में मुड़ गया था, और छात्र केवल उनकी मदद के लिए पैर दबा रहा था.उनका दावा है कि यह मालिश नहीं, बल्कि दर्द कम करने का प्रयास था. हालांकि, वीडियो के दृश्य इस सफाई पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बच्चा लगातार पैर दबाते हुए दिख रहा है.

पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी घटनाएं

बता दें की पहले भी शिक्षक और महिला टीचर के ऐसे कई वीडियो सामने आएं है. स्कूल में मारपीट, क्लासरूम में चंपी, पैरों की मालिश और छात्रों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आई है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर केवल टाइमपास होता है, ऐसा माना जाता है. जिसके लिए जिम्मेदार इस तरह के शिक्षक ही होते है. अब देखना होगा कि इन महिला शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है.