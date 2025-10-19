Bengaluru: धारदार हथियार दिखाकर महिला से की चेन स्नैचिंग, विरोध करने पर काट दी 2 उंगलियां, बेंगलुरु में हेलमेट पहने आरोपियों ने मचाई दहशत; VIDEO

Credit-(X,@Vershasingh26)

बेंगलुरु, कर्नाटक: बेंगलुरु (Bengaluru) से एक ऐसी चेन स्नैचिंग (Chain Snatching) की घटना सामने आई है. जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है. यहांपर एक महिला से चेन स्नैचिंग की गई और विरोध करने पर धारदार हथियार (Edged Weapon) से उसकी दो उंगलियां काट दी गई. इस घटना के बाद इलाकें में दहशत फ़ैल गई है. हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की ,' दो महिलाएं साथ में होती है और इसी दौरान बाइक पर दो लोग बैठकर आते है और महिला से चेन छीनने की कोशिश करते है. लेकिन इस दौरान एक महिला अपनी चेन दे देती है और जब दूसरी इसका विरोध करती है तो आरोपी उसपर हमला करते हुए उनकी उंगलियां काट देता है.

इस घटना का वीडियो (Video) सामने आने के बाद लोगों में भी रोष फ़ैल गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Vershasingh26 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:बेंगलुरु: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, 9 महीने बाद पत्नी का मर्डर, हत्या को हादसा दिखाने के लिए रची करंट लगने की झूठी कहानी

आरोपी ने किया महिला पर हमला

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक़ यह घटना 13 सितंबर की रात की है. पीड़िता उषा और उसकी सहेली वरलक्ष्मी गणेश उत्सव के ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम से घर लौट रही थीं. इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने दोनों को रोका और धारदार हथियार से हमला कर गहने लूट लिए.जब उषा ने बिना विरोध के अपने गहने दे दिए, तो वह बच गईं, लेकिन वरलक्ष्मी ने प्रतिरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने उन पर वार कर उनकी उंगली काट दी.उसी दिन आरोपियों ने कोननाकुंटे थाना क्षेत्र में भी कई लूटपाट की घटनाएं अंजाम दीं. पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस का बयान

साउथ डिवीजन डीसीपी (DCP) लोकेश बी. जगलासर ने बताया कि दोनों आरोपी गिरिनगर, कुमारस्वामी लेआउट और कोननाकुंटे थाना क्षेत्रों में लगातार लूटपाट कर रहे थे.पुलिस ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा हुआ है और शहर में लूट की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है.