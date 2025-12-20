VIDEO: अहमदाबाद पुलिस की बदसलूकी! महिला वाहन चालक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद उठी कार्रवाई की मांग

A traffic police officer slapped a woman (Credit-@nedricknews)

Ahmedabad News: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Traffic Police Officer) ने सिर्फ आईडी कार्ड (ID Card) गिर जाने पर एक महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया. मार इतनी तेज थी कि महिला की आंख से खून (Bleeding) निकल आया.पीड़िता जो वासणा (Vasana) इलाके की रहने वाली है, ने अपने आवेदन में बताया कि 19 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह एक चौराहे (Four-Way Signal) से गुजर रही थी.

इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) दिखाने को कहा, जिसे उसने सौंप दिया.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

महिला के साथ मारपीट

साइड में खड़े होने की बात पर बढ़ा विवाद

महिला का कहना है कि जब उसने वाहन साइड में लगाने की बात कही, तो पुलिसकर्मी गुस्से में आ गया और ऊंची आवाज में बात करने लगा. इस पर पीड़िता ने सवाल किया कि पुलिस होकर इस तरह बात क्यों की जा रही है. इसके बाद उसने पुलिसकर्मी से पहचान पत्र दिखाने को कहा.आरोप है कि जब पुलिसकर्मी ने आईडी कार्ड दिया और महिला उसे वापस कर रही थी, तभी वह जमीन पर गिर गया. बस इसी बात पर पुलिसकर्मी आगबबूला हो गया. उसने महिला का हाथ खींचा, वाहन पर लात मारी और गाली-गलौज (Abusive Language) करते हुए आईडी उठाने को कहा.

थप्पड़ों से घायल हुई महिला

पीड़िता के मुताबिक पुलिसकर्मी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगातार थप्पड़ मारे.इस मारपीट में उसकी आंख, कान और गाल पर चोट (Injury) आई और आंख से खून निकलने लगा. घबराकर उसने तुरंत 112 (Emergency Number) पर कॉल किया.

थाने में शिकायत लेने से इनकार

घटना के बाद महिला पालड़ी पुलिस स्टेशन (Paldi Police Station) पहुंची और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की. आरोप है कि वहां मौजूद पीएसआई (PSI) ने उसे धमकाया और शिकायत लेने से मना कर दिया. बाद में जब वह महिला पीआई (Female PI) के पास पहुंची, तो वहां भी उसे क्रॉस कंप्लेंट (Cross Complaint) की धमकी देकर भेज दिया गया.हालांकि, महिला देर रात तक थाने में बैठी रही और रात करीब 11:50 बजे लिखित आवेदन (Written Complaint) जमा किया.

पुलिस का बयान

इस मामले पर पालड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई एम.एन. परेवाड़ा (M.N. Parevada) ने कहा कि चूंकि मामला ट्रैफिक से जुड़ा है, इसलिए महिला को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन (Traffic Police Station) में शिकायत करने की सलाह दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, इसलिए क्रॉस शिकायत की स्थिति बन सकती है.

वीडियो में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

घटना से जुड़े वीडियो (Viral Video) और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिला अपने वाहन पर बैठकर मोबाइल से वीडियो बना रही है. तभी पुलिसकर्मी अचानक आईडी जेब में रखकर उसे थप्पड़ मार देता है. बाद में वह बेहद गुस्से में दिखाई देता है और डंडा (Baton) उठाने की कोशिश करता है, जिसे अन्य पुलिसकर्मी रोकते नजर आते हैं.