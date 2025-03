IFS Officer Suicide Case: दिल्ली में IFS अधिकारी ने बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

दिल्ली में IFS अधिकारी ने बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भारतीय विदेश सेवा (IFS) के एक अधिकारी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से प्रशासनिक और राजनयिक हलकों में सनसनी फैल गई है. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारी पिछले कुछ दिनों से परेशान थे.

दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह सूचना मिली कि चाणक्यपुरी इलाके में एक व्यक्ति ने ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पाया कि मृतक भारतीय विदेश सेवा (IFS) के एक वरिष्ठ अधिकारी थे. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन अभी तक इस तनाव की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के पीछे की असली वजह जानने में दिक्कत हो रही है.

#UPDATE | IFS Officer alleged suicide | No suicide note has been found. He was troubled for the past few days: Delhi Police source— ANI (@ANI) March 7, 2025