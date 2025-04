Hyderabad Shocker: हैदराबाद के गाचीबोवली के पास पति ने गर्भवती पत्नी पर पत्थर से बार-बार किया हमला, शॉकिंग घटना कैमरे में कैद

हैदराबाद, 7 अप्रैल: हैदराबाद में एक गर्भवती महिला को उसके पति ने पत्थर से मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. यह चौंकाने वाली घटना 1 अप्रैल की रात को साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के गचीबोवली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई, लेकिन सोमवार को इसका खुलासा हुआ. आरोपी ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अस्पताल के सामने अपनी पत्नी पर हमला किया. यह वीभत्स हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पति और पत्नी के बीच बहस के बाद उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर बार-बार वार किया. उसे मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से भाग गया. राहगीरों ने महिला को सड़क पर घायल अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी. उसे निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (NIMS) में भर्ती कराया गया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वह कोमा में चली गई. यह भी पढ़ें: Animal Cruelty Video: शख्स ने गली के कुत्ते को डंडे से पीट पीटकर उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद हुई घटना, आगरा पुलिस में शिकायत दर्ज

पुलिस के अनुसार, मोहम्मद बसरत ने अक्टूबर 2024 में कोलकाता की शबाना परवीन से प्रेम विवाह किया था. यह जोड़ा हफीजपेट के आदित्यनगर में रह रहा था. इंटीरियर डिजाइनर बसरत आजीविका के लिए विकाराबाद से हैदराबाद आया था और आदित्यनगर में रह रहा था, जहां उसकी शबाना से मुलाकात हुई.

A pregnant woman was severely injured after her husband hit her with a stone in Hyderabad. The shocking incident occurred under the limits of the Gachibowli Police Station of the Cyberabad Police Commissionerate on the night of April 1 but came to light on Monday. pic.twitter.com/gVFi054ic6

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) April 7, 2025