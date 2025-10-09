शादी के सिर्फ चार महीने बाद पत्नी की हत्या, बेड के नीचे लाश छुपाकर पति हुआ फरार

(Photo Credits Pixabay)

कर्नाटक के बेलगावी जिले के कमलादिन्नी गांव से एक भयावह मामला सामने आया है. 20 वर्षीय साक्षी की उसके पति ने शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही हत्या कर दी. आरोपी आकाश कंबर ने कथित तौर पर साक्षी की हत्या के बाद उनका शव बेड के नीचे छुपा दिया और फरार हो गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब आकाश की मां अपने गांव से लौटी और साक्षी का शव पाया. पुलिस का अनुमान है कि हत्या तीन दिन पहले हुई थी. इसके बाद से आकाश का मोबाइल बंद है और वह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है.

शुरुआती जांच में साक्षी के परिवार ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसे लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और अपराध के पीछे की सच्ची वजह पता लगाने के लिए जांच जारी है.

देश में दहेज के मामलों में बढ़ोतरी

यह मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुई उस घटना के बाद आया है, जहां एक गर्भवती महिला को दहेज की मांग के चलते पति और ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार दिया था. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2023 में दहेज से संबंधित अपराधों में 14% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें पूरे देश में 15,489 मामले दर्ज किए गए और 6,100 से अधिक मौतें हुईं.

कर्नाटक में स्थिति

कर्नाटक दहेज से जुड़े मामलों में देश में तीसरे स्थान पर है, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार इसके ऊपर हैं. पुलिस अभी भी आकाश कंबर की तलाश में जुटी हुई है और जांच जारी है.