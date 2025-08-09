Kal Ka Mausam, 10 August 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कुछ जगहों पर होगी सिर्फ बूंदाबांदी

Photo- @Indiametdept/X

कल का मौसम, 10 अगस्त 2025: मौसम विभाग ने 10 अगस्त के लिए ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है. वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 10 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में 11 से 14 अगस्त के बीच बारिश का दौर और तेज हो सकता है.

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 12 अगस्त को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट है.

दक्षिण भारत में भी असर

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 14-15 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है. साथ ही, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

मध्य और पश्चिम भारत में बारिश

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश का दौर बने रहने की उम्मीद है. वहीं, महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों और कोंकण-गोवा में 13 से 15 अगस्त के बीच बारिश तेज हो सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां भारी बारिश का अनुमान है.