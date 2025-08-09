Belgaum Heavy Rain: कर्नाटक में बारिश का कहर! बेलगावी के सौंदत्ती में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के वाहन पानी में बहे, VIDEO आया सामने

बेलगावी, कर्नाटक: कर्नाटक के बेलगावी जिले में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए. सौंदत्ती के यल्लम्मा देवी मंदिर क्षेत्र, यल्लम्मानगुड्डा में शुक्रवार शाम भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा. लोगों के वाहन भी पानी में बह गए. यह समय उस वार्षिक मेले से पहले का है, जो 9 अगस्त को यल्लम्मानगुड्डा में आयोजित होने वाला है. लेकिन उससे पहले बारिश से हाहाकार मच गया.भारी बारिश से उगारगोल-यल्लम्मानगुड्डा मार्ग का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, जिसके चलते गादग, कोप्पल, बागलकोट और विजयपुरा से आए श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए. प्रसिद्ध रेनुका यल्लम्मा मंदिर के परिसर में भी पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर Marvelous Belgaum नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:कर्नाटक बाढ़ से हुआ बेहाल: बीजेपी ने सिद्धरमैया पर लगाया बिरयानी पार्टी करने का आरोप, साधा निशाना
बेलगावी जिले में भारी बारिश
View this post on Instagram
पानी के बहाव में बहने लगे वाहन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए और मंदिर परिसर पूरी तरह पानी से घिर गया.मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे कई श्रद्धालु या तो रास्ते में जाम में फंसे रहे या फिर वापस लौटने को मजबूर हो गए.
जिले के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात
सौंदत्ती के अलावा, बेलगावी जिले के खानापुर तहसील और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है.कई नदियां उफान पर हैं और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. कुछ जगहों पर पुल पानी में डूब गए, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में सुरक्षित रहें और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में न जाएं.