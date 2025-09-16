Himachal Pradesh Heavy Rain: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही, कई गाड़ियां पानी में बही

मंडी, 16 सितंबर : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी जिले में सोमवार रात को भारी बारिश (Heavy Rain) होने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर बाजार में देखने को मिला. इस जिले के कई क्षेत्रों में चारों तरफ पानी ही पानी है. जिले में भारी बारिश होने से सोन खड्ड में खड़ी एचआरटीसी और अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. इस बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गईं. लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार रात 11 बजे से जिले के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो रही है. बारिश इतनी तेज है कि लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. खड्ड के आसपास रहने वाले लोगों के घर में भी पानी भर गया है. इसकी वजह से घर के बाहर खड़े दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचा.

डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि रात से ही तेज बारिश में पुलिस और रेस्क्यू टीमें मैदान में जुट गई थी. लोगों को सुरक्षित निकालने का काम रात से जारी है. अभी तक किसी प्रकार की जनहानि का नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि कई लोग घरों में पानी घुसने के कारण ऊपरी मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं. यहां एक होस्टल में 150 बच्चे थे, उन्हें भी दूसरी और तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है. कुछ लोगों ने गाड़ियों के पानी में बहने की सूचना दी है. यह भी पढ़ें : Uttarakhand Heavy Rain VIDEO: उत्तराखंड में बारिश का कहर; ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी, हल्द्वानी में बही बोलेरो

सूद ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है. एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिसकी पुष्टि की जा रही है. बहुत से वाहन बह गए हैं. घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है. अभी सोन खड्ड का जलस्तर सामान्य हो रहा है. भारी बारिश की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू किया. बचाव टीम लगातार लोगों के संपर्क में बनी हुई है. धीरे-धीरे स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है. लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.