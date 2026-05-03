Himachal Pradesh Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा, तूफान के दौरान चलती गाड़ी पर गिरा पेड़, 4 महिला शिक्षकों की मौत

Himachal Pradesh Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आनी उपमंडल में आए भीषण तूफान के दौरान एक विशाल चीड़ का पेड़ चलती बोलेरो कैंपर पर गिर गया. इस हादसे में वाहन में सवार चार महिला शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह घटना शाम करीब 4:30 बजे शमशर-गुगरा रोड पर बलियोल के पास हुई.

स्कूल से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ित अपनी स्कूली ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे. शाम के समय क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी तूफान आया, जिससे सड़क किनारे खड़ा एक भारी-भरकम चीड़ का पेड़ उखड़ गया और सीधे चलते वाहन के ऊपर जा गिरा. पेड़ के वजन और टक्कर के कारण वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा.  यह भी पढ़े:  Dhar Road Accident: मध्य प्रदेश धार में पिकअप पलटने से 12 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान

 कुल्लू में दर्दनाक हादसा

मृतकों की पहचान

हादसे का शिकार हुईं महिला शिक्षकों की पहचान स्नेह लता, बंटी कौंडल, उषा कुमारी और सीमा आजाद के रूप में हुई है. प्रशासन ने उनके परिवारों को सूचित कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

राहत एवं बचाव कार्य

स्थानीय निवासियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. आपातकालीन टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और शवों को खाई से बाहर निकाला. घायलों को पहले आनी नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए शिमला रेफर कर दिया गया है.

जांच के आदेश

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक तौर पर दुर्घटना का मुख्य कारण तेज हवाएं और खराब मौसम ही नजर आ रहा है. इलाके में लगातार हो रहे मौसम परिवर्तन और पेड़ों के गिरने के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.