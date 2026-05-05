संघर्ष से सफलता तक: घरों में झाड़ू-पोछा कर ₹2,500 कमाने वाली कल्पिता माझी ने औसग्राम सीट से रची जीत की कहानी, बनीं विधायक

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया और प्रेरणादायक अध्याय जुड़ गया है. कभी दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा कर महीने के मात्र ₹2,500 कमाने वाली कल्पिता माझी (Kalpita Majhi) भारतीय जनता पार्टी से अब विधानसभा की सदस्य (MLA) चुन ली गई हैं. उनकी यह जीत न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं. कल्पिता की सफलता यह सिद्ध करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसमर्थन और दृढ़ इच्छाशक्ति किसी भी वित्तीय बाधा से बड़ी होती है.

TMC उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लोहार को हराया

कलिता माझी ने पश्चिम बंगाल की औसग्राम (सुरक्षित) विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लोहार को हराकर जीत दर्ज की है. यह सीट पूर्व बर्धमान जिले में आती है और लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। इस जीत के साथ कलिता माझी ने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ साबित की, जबकि मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा था. यह भी पढ़े: West Bengal CM Race: बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस हुई तेज; सुवेंदु, दिलीप और अग्निमित्रा सहित ये नाम सबसे आगे

कल्पिता माझी ने TMC उम्मीदवार को हराया

12,535 से अधिक वोटों से जीत

पश्चिम बंगाल चुनाव में कलिता माझी ने औसग्राम (सुरक्षित) विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 से अधिक वोटों से हराया. यह हार का एक बड़ा अंतर माना जा रहा है.

अभावों में बीता जीवन और राजनीतिक उदय

कल्पिता माझी का जीवन अत्यधिक गरीबी और संघर्षों की कहानी है. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली कल्पिता ने कई वर्षों तक घरेलू सहायिका के रूप में कार्य किया ताकि अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें. उनकी मासिक आय इतनी कम थी कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी एक चुनौती थी. हालांकि, इसी अभाव ने उन्हें अपने क्षेत्र के गरीब और वंचित वर्ग की समस्याओं को गहराई से समझने का अवसर दिया. उन्होंने समाज सेवा का मार्ग चुना और धीरे-धीरे अपने समुदाय की आवाज बन गईं.

सादगी और जनसंवाद ने दिलाई जीत

कल्पिता की जीत की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उनका चुनाव प्रचार धन-बल या ग्लैमर पर आधारित नहीं था. उन्होंने सीधे तौर पर मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित किया. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कहानी और संघर्षों को लोगों के सामने रखा, जिससे जनता उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ गई. मतदाताओं ने उनकी ईमानदारी और सादगी पर भरोसा जताया और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया. यह परिणाम दर्शाता है कि जनता आज भी ऐसे प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देती है जो उनकी जमीनी समस्याओं से वाकिफ हों.

विधायक के रूप में नई जिम्मेदारियां

अब विधायक के रूप में कल्पिता माझी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं. उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. उनकी जीत ने उन लोगों को एक नई पहचान दी है जो स्वयं को मुख्यधारा की राजनीति से दूर समझते थे. कल्पिता का कहना है कि वह विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाएंगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी.

लोकतंत्र के लिए एक मिसाल

कल्पिता माझी का उदय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है. यह घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि लोकतंत्र में साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति भी अपनी मेहनत और जनसेवा के बल पर शीर्ष पदों तक पहुँच सकते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कल्पिता की यह जीत राज्य के अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगी और भविष्य में और अधिक जमीनी कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करेगी.