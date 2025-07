Heavy Rain in Chhatarpur: छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात! कई इलाके पानी में डूबे, नदी में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू;VIDEO

छतरपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बारिश ने कहर मचा दिया है. कई गांव बाढ़ के चपेट में आ चुके है. कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है. लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बताया जा रहा है की 3 दशक बाद इस तरह की बारिश जिले में हुई है. पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है और सामान्य जीवन ठप हो गया है. प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है.छतरपुर शहर के निचले मोहल्लों में पानी इस कदर घुसा है कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कई मकानों में पानी घुस गया है और सड़कें मानो तालाब बन गई हैं.

खजुराहो-बमीठा मार्ग पर तो हालात और भी गंभीर हैं, जहां सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ArunaSaratheIND नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhatarpur: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम में पहुंचा बारिश का पानी, भक्तों ने भीगते हुए किए भोलेनाथ के दर्शन, छतरपुर जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

छतरपुर में बारिश का कहर

Today: Severe flooding as the Dhasan River overflows after heavy rainfall — Chhatarpur, Madhya Pradesh, India.

Farmers are crying and saying, “Our crops are ruined" According to the source.#Flood #HeavyRain #Chhatarpur #MP #Weather

Source: @WeatherMonitors pic.twitter.com/ObYE0en41f

— Aaruna Sarathe (@ArunaSaratheIND) July 13, 2025