चौथे म्हाडा लोकशाही दिवस पर 9 आवेदनों पर सुनवाई

मुंबई, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025: महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा आज बांद्रा पूर्व स्थित गृहनिर्माण भवन में चौथा लोकशाही दिवस आयोजित किया गया. 'म्हाडा' के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में कुल 9 नागरिक आवेदनों पर सुनवाई की गई. आज के लोकशाही दिवस कार्यक्रम में श्री संजीव जयस्वाल ने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी, पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रशासन के महत्व को रेखांकित किया तथा सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए तत्परता से निर्णय लिए.

श्रीमती सुनीता जेठेलकर के आवेदन के अनुसार, उनकी छोटी बहन के निधन के बाद उनके पति अस्थायी आवास ईकाई के निवास कर रहे थे. श्रीमती सुनीता ने आवेदन किया कि अस्थायी आवास ईकाई उन्हें हस्तांतरित की जाए. 'म्हाडा' के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 24 घंटे के भीतर उक्त आवास ईकाई के खाली कराने और पुलिस व्यवस्था के साथ दावेदारी से पहले श्रीमती सुनीता को सौंप दी जाए.

श्री स्वप्निल निकम के आवेदन पर सुनवाई करते हुए, श्री जयस्वाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुंबई इमारत दुरुस्ती एवं पुनर्निर्माण मंडल से आवश्यक सत्यापन पत्र प्राप्त करें और मकान किराया वसूली करने के बाद उक्त आवास का कब्जा आवेदकनिकम को सौंपें.

श्रीमती सीमा ढोलेकर ने अंधेरी के इंद्रलालगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था के पुनर्विकास परियोजना में अपनी गाला का नाम से अंतरण प्रमाण पत्र प्राप्तिकरण हेतु आवेदन किया. सुनवाई से पहले मुंबई मंडल के भूखंडविभाग के सेक्शन से पत्र प्राप्त कर स्पष्ट किया गया कि 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई निश्चित

14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई निश्चित करने की सूचना आवेदक को दी गई. श्री जयस्वाल ने इस तत्परता पर संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की. आज के लोकशाही दिवस में मुंबई इमारत दुरुस्ती एवं पुनर्निर्माण मंडल से 4, कोकण मंडल से 3 और मुंबई मंडल से 2 कुल 9 आवेदनों पर सुनवाई की गई.