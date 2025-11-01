MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में म्हाडा के 4,186 घरों के लिए आवेदन जारी, जानें एप्लिकेशन की अंतिम डेट और लकी ड्रा की तारीख

(Photo Credits File)

MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में MHADA के घर खरीदने का यह सुनहरा मौका है. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के पुणे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 4,186 घरों के लिए लॉटरी आयोजित करने जा रहा है.आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. इच्छुक नागरिक 20 नवंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं.

फ्लैटों का विवरण



ये 4,186 घर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीए क्षेत्र के साथ-साथ सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली जिलों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

लकी ड्रॉ की तारीख



आवेदन के बाद पात्र आवेदक अपनी Earnest Money Deposit (EMD) राशि ऑनलाइन माध्यम से 20 नवंबर तक जमा कर सकते हैं. इसके बाद RTGS या NEFT के माध्यम से भुगतान 21 नवंबर 2025 तक किया जा सकेगा. अंतिम सूची जारी होने के बाद इन फ्लैटों के आवंटन के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी.

आवेदन कहां करें



इच्छुक लोग केवल आधिकारिक MHADA पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें:

आवेदन सहित विस्तृत जानकारी https://housing.mhada.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है.

सहायता और चेतावनी



MHADA ने हेल्पलाइन नंबर 022-69468100 जारी किया है, जहां जानकारी ली जा सकती है. MHADA ने स्पष्ट किया है कि इस लॉटरी के लिए कोई निजी एजेंट या ब्रोकर नियुक्त नहीं किया गया है। नागरिक अनधिकृत मध्यस्थों से सावधान रहें.