Guwahati Schools-Colleges Closed: गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते जलभराव, शहर के सभी स्कूल-कॉलेज बंद, आदेश जारी; VIDEO
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 Guwahati School Closed: असम की राजधानी गुवाहाटी में 19 अप्रैल 2026 को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर के कई निचले इलाकों में 'कृत्रिम बाढ़' (Urban Flood) जैसी स्थिति पैदा हो गई है. विशेष रूप से हटीगांव और अनिल नगर जैसे रिहायशी इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है. बाढ़ के मौजूदा संकट को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है.

सोशल मीडिया (X) पर वीडियो वायरल

शहर में जलजमाव की इस भयावह स्थिति के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हटीगांव और अनिल नगर की सड़कों पर नाव चलने जैसी स्थिति बनी हुई है. पानी के तेज बहाव और जलभराव के बीच फंसे वाहनों और लोगों के इन दृश्यों ने स्थानीय प्रशासन के ड्रेनेज दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग इन वीडियो को साझा कर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.  यह भी पढ़े:  Weather Forecast Today, January 10: उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का ‘डबल अटैक’, दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन; जानें अपने शहर का हाल

गुवाहाटी में बेमौसम भारी बारिश का कहर

प्रशासन का सख्त फैसला: शैक्षणिक संस्थान बंद

फ्लैश फ्लड (Flash Flood) और बारिश की निरंतरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 19 अप्रैल 2026 को होने वाली भारी बारिश के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई स्कूल परिसरों में भी पानी भरने की खबरें सामने आई हैं. अधिकारियों ने अभिभावकों और छात्रों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

प्रभावित बुनियादी ढांचा और राहत कार्य

सिर्फ हटीगांव ही नहीं, बल्कि बेल्टोला, रुक्मिणीगांव और बसिष्ठपुर जैसे इलाकों में भी जलभराव की सूचना है. नगर निगम (GMC) की टीमें पानी की निकासी के लिए पंपिंग मशीनों का उपयोग कर रही हैं, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा डाल रही है. मौसम विभाग ने आने वाले समय में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है.

 वर्तमान स्थिति

गुवाहाटी में मानसून से पहले होने वाली बारिश अक्सर 'अर्बन फ्लड' का कारण बनती रही है. पहाड़ों से आने वाला मलबा और ड्रेनेज में जमा कचरा इस समस्या को और गंभीर बना देता है. वर्तमान में, प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके.