Gujarat Local Body Elections 2026: गुजरात में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, PM मोदी ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान, जानें कब आएंगे नतीजें

(Photo Credits @Sachingupta)

Gujarat Local Body Elections 2026: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रविवार, 26 अप्रैल 2026 को मतदान शुरू हो गया है. फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं. राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों सहित कुल 9,920 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर दिया है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

50,000 मतदान केंद्र पर डाले जा रहे हैं वोट

राज्य भर में लगभग 50,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियों के भी आज अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने की उम्मीद है. ये चुनाव बहुकोणीय हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार मैदान में हैं. भाजपा ने इस चुनाव में 9,237 से अधिक उम्मीदवारों के साथ सबसे बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 8,443 और आप ने 5,261 उम्मीदवार खड़े किए हैं. यह भी पढ़े: Gujarat Local Body Elections 2026: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच डाले जा रहे हैं वोट; VIDEOS

बीजेपी का जीत का दावा

इन स्थानीय निकाय चुनावों को 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मूड को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा रहा है. इस बार के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संशोधित आरक्षण नियमों के तहत हो रहे हैं, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है. इन परिवर्तनों के कारण कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन भी किया गया है. भाजपा ने पहले ही 720 से अधिक सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करके अपनी बढ़त बना ली है, जो 2021 के रिकॉर्ड को तोड़ती है.

28 अप्रैल को आएंगे परिणाम

मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, हालांकि गोधरा में एक मतदान केंद्र पर आग लगने की घटना भी सामने आई, जिसे तुरंत बुझा लिया गया. इन चुनावों के नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे. राजनीतिक विश्लेषकों और जनता की निगाहें इन परिणामों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं.