Amreli Collector’s Office Bomb Threat: गुजरात के अमरेली जिला कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू

Amreli Collector’s Office Bomb Threat: गुजरात के अमरेली जिला कलेक्टर कार्यालय में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात हमलावरों ने ईमेल भेजकर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी. इस धमकी भरे संदेश के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया. अधिकारियों के अनुसार, यह ईमेल कलेक्टर कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर प्राप्त हुआ था, जिसमें परिसर में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी.

सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया

धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की कई टीमें और बम निरोधक दस्ता (BDS) कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. एहतियात के तौर पर पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी गई और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह भी पढ़े: Indigo Flight Bomb Threat: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत की गहन तलाशी ली.

खोजी कुत्तों और आधुनिक उपकरणों की मदद से चप्पे-चप्पे की जांच की गई.

घंटों चली जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है.

कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज

डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी अशोककुमार मकवाना ने बताया कि इस घटना के संबंध में अमरेली सिटी पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(4) और 353(1)(b) के तहत आपराधिक धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करने के प्रयास का मामला दर्ज किया है.

एसओजी को सौंपी गई जांच

मामले की गंभीरता और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के मद्देनजर जांच का जिम्मा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंप दिया गया है. पुलिस की तकनीकी टीम ईमेल के डिजिटल ट्रेल और आईपी एड्रेस (IP Address) की जांच कर रही है ताकि भेजने वाले का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह ईमेल स्थानीय स्तर पर भेजा गया है या जिले के बाहर से.

गुजरात में बढ़ते 'होक्स' कॉल और ईमेल

पिछले कुछ दिनों में गुजरात के विभिन्न हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं. 23 जनवरी को अहमदाबाद के लगभग 20 स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिनमें खालिस्तान समर्थित संदेश लिखे थे. हालांकि, जांच के बाद वे सभी धमकियां फर्जी (Hoax) पाई गईं. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.