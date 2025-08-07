Gorakhpur Shocker: गोरखपुर में छात्रों की हैवानियत, 8वीं क्लास के स्टूडेंट को बंधक बनाकर पीटा, फिर जबरन थूक चटवाया! वीडियो वायरल

Gorakhpur Shocker: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र के खुटवा इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा 8 के एक छात्र को उसी के स्कूल के दो नाबालिग सहपाठियों ने स्कूल से घर लौटते वक्त रोका और एक सुनसान दुकान में ले जाकर बर्बरता की. आरोपियों ने पीड़ित को लोहे की पाइप से पीटा, बंधक बनाया और जबरन थूक चटवाया. इस अमानवीय कृत्य को रिकॉर्ड कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

26 जुलाई की घटना

घटना 26 जुलाई 2025 को खुटवा के मजनू चौकी क्षेत्र में हुई. कुसहरा निवासी दो नाबालिग छात्रों ने पीड़ित को स्कूल से लौटते समय रोका और पास की एक हार्डवेयर दुकान में ले गए. वहां उन्होंने छात्र को बंधक बनाकर लोहे की पाइप से बेरहमी से पीटा और थूक चटवाने जैसी घृणित हरकत की. वीडियो में स्कूल ड्रेस में पीड़ित को पीटते और अपमानित करते हुए साफ देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: यूपी के बरेली में शर्मनाक वारदात, नेपाल की छात्रा को चोर समझकर खंभे से बांधकर पीटा गया; देखें VIDEO

गोरखपुर में छात्रों की हैवानियत

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित की मां की शिकायत पर चिलुआताल पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच चल रही है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी. दोनों आरोपियों की तलाश जारी है.

परिवार का दर्द

पीड़ित की मां ने बताया कि घटना के बाद उनका बेटा डर के साये में जी रहा है. उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.