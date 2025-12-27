Pune Shocker: छात्रा ने महिला शिक्षक को बोल दिया 'आई लव यु.. ब्लेड से हाथ पर नाम लिखा, पुणे के स्कूल से सामने आई हैरान करनेवाली घटना

The student sent a text message to the teacher (Credit-Pixabay)

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे (Pune) में स्थित एक स्कूल (School) से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षक-छात्र (Teacher–Student Relationship) के पवित्र रिश्ते को लेकर चिंता बढ़ा दी है. एक छात्रा (School Girl) द्वारा अपनी ही शिक्षिका को प्रेम और आपत्तिजनक संदेश भेजने का मामला उजागर हुआ है.जानकारी के अनुसार, छात्रा ने शिक्षिका को मोबाइल पर लगातार (Mobile Messages) हार्ट इमोजी और ‘I Love You’ जैसे संदेश भेजे.

मैसेज में यह भी लिखा गया कि “आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप किसी और से बात करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता. इन संदेशों से शिक्षिका असहज हो गईं.ये भी पढ़े:VIDEO: पुणे में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले स्कूल वैन ड्राइवर को लोगों ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल

नाम ब्लेड से हाथ पर काटकर भेजी तस्वीरें

शिक्षिका द्वारा समझाने और दूरी बनाने के बाद छात्रा ने और गंभीर कदम उठाए. उसने ब्लेड (Blade) से अपने हाथ पर शिक्षिका का नाम गोद लिया और उसकी तस्वीरें (Photos) भेज दीं. साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर उसका प्यार स्वीकार नहीं किया गया तो वह स्कूल की इमारत से कूदकर आत्महत्या (Suicide Threat) कर लेगी.

स्कूल प्रशासन ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए शिक्षिका ने तुरंत स्कूल प्रशासन (School Management) को इसकी जानकारी दी. जांच में सामने आया कि छात्रा पहले भी अन्य छात्राओं को ऐसे ही ‘I Love You’ मैसेज भेज चुकी थी. इसके अलावा, एक छात्रा को वॉशरूम (Washroom) में रोककर निजी सवाल पूछने की बात भी सामने आई.

माता-पिता को बुलाकर कराई गई काउंसलिंग

स्कूल प्रबंधन ने बिना देर किए छात्रा के माता-पिता (Parents) को बुलाया. बाद में विशेषज्ञों द्वारा छात्रा की काउंसलिंग (Counselling) कराई गई.काउंसलर का मानना है कि किशोरावस्था में होने वाले भावनात्मक उतार-चढ़ाव और हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes) के कारण ऐसा व्यवहार देखने को मिल सकता है.

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

यह मामला केवल अनुशासन से जुड़ा नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से भी संबंधित माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों को सख्ती के साथ-साथ समझदारी और संवेदनशीलता से संभालना जरूरी है.