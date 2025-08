Gonda Viral Video: गोंडा में शराब विवाद ने ली जान, परिजनों ने शव को हाईवे पर फेंक कर जताया विरोध

Gonda Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शराब संबंधी विवाद में घायल हुए युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया. यह घटना सोमवार, 4 अगस्त को हुई, जब मृतक हृदय लाल के परिवार वालों ने उसके शव को चलती एंबुलेंस से गोंडा-लखनऊ हाईवे पर फेंक दिया. परिवार का ये कदम प्रशासन के खिलाफ गुस्से और न्याय की मांग के रूप में सामने आया.

1 अगस्त को गोंडा जिले में शराब के नशे में एक व्यक्ति और हृदय लाल के बीच विवाद हो गया। यह झगड़ा हिंसक रूप ले बैठा, जिसमें हृदय लाल के साथ उग्र मारपीट की गई और उसके पैर की उंगलियां तक कुचल दी गईं. गंभीर चोटें आने के बाद हृदय लाल को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपित को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. इस विवाद में अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

पोस्टमॉर्टम के बाद जब परिजन शव को लेकर घर लौट रहे थे, तभी, पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के उकसावे पर परिजनों ने चलते एंबुलेंस से शव को गोंडा-लखनऊ मार्ग पर फेंक दिया। इसका उद्देश्य हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था. पुलिस और प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया.

In UP's Gonda, a video of body of a man on stretcher being dragged from the rear end of an ambulance has surfaced. Seconds later, the body along with the stretcher was dropped on the road as cops scrambled. Police claim family members did this to protest on the road. pic.twitter.com/AWiX8pMYDL

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 5, 2025