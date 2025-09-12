Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर हमला, आरोपी चालक गिरफ्तार

गाजियाबाद, 12 सितंबर : गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने पर एक कॉन्स्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, दिनांक 11 सितंबर 2025 की शाम को ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और निर्धारित स्थान पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे.

इसी दौरान एक कार चालक गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से वाहन लेकर आने की कोशिश कर रहा था. ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत ने नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से उस वाहन को रोका, लेकिन वाहन चालक ने गाड़ी रोकने के बाद अचानक गुस्से में आकर पास से ही एक पत्थर उठाया और कांस्टेबल पर हमला कर दिया. पत्थर सीधा कांस्टेबल के सिर पर लगा, जिससे वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. यह भी पढ़ें :श्रीरामलला के दरबार में प्रधानमंत्री रामगुलाम ने टेका मत्था, आरती उतारी, मंदिर निर्माण कार्यों का किया अवलोकन

मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल ट्रैफिक आरक्षी को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि कांस्टेबल शशिकांत को सिर में चोटें आई हैं, हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और वे उपचाराधीन हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान गौरव चौधरी नामक व्यक्ति के रूप में की. थाना इंदिरापुरम पुलिस ने देर रात ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, “ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस का कर्तव्य है. किसी भी स्थिति में कानून हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.”