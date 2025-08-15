Ghaziabad Accident: गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर जानलेवा स्टंट! आमने-सामने की टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत, एक गंभीर

गाजियाबाद हाइवे पर एक्सीडेंट (Photo: X|@lokeshRlive)

13 अगस्त को गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जब वे निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट कर रहे थे. पाबी सादकपुर गांव के पास हुई इस आमने-सामने की टक्कर में दिल्ली निवासी रोहित शर्मा (31) और बागपत के सुबोध कुमार (42) की मौके पर ही मौत हो गई. तीसरा युवक, संजय शर्मा, गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल मेरठ में उसका इलाज जारी है. गौरतलब है कि यह एक्सप्रेसवे अभी तक आम यातायात के लिए खुला नहीं है. इसके बावजूद, एनएचएआई द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के बीच से प्रवेश कर स्टंट करने वालों के लिए यह एक नया 'हॉटस्पॉट' बन गया है. दुर्घटना का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जो कथित तौर पर मौके पर मौजूद एक साथी द्वारा फिल्माया गया था. यह वीडियो टक्कर के ठीक पहले के क्षणों को दिखाता है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Ajmer Road Accident: अपने दादा के साथ सड़क पार कर रही मासूम को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से बच्ची हुई घायल, रोंगटे खड़े कर देनेवाला VIDEO आया सामने

पुलिस ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार की ओर से कोई पहल होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बंद पड़ी सड़कों या निर्माणाधीन हिस्सों में अवैध रूप से प्रवेश करने से बचें, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो.