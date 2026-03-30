Gaurav Taneja: गौरव तनेजा के Beast Life ब्रांड ने ‘दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम’ लॉन्च करने की घोषणा की, जानें नेटिज़न्स ने क्या कहा

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नई दिल्ली: मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) जिन्हें 'फ्लाइंग बीस्ट' के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके फिटनेस सप्लीमेंट ब्रांड 'बीस्ट लाइफ' (Beast Life) ने हाल ही में दुनिया का पहला 'प्रोटीन कंडोम' लॉन्च करने की घोषणा की है. इस खबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सनसनी फैला दी है. जहां कुछ लोग इसे फिटनेस इंडस्ट्री में एक अनोखा प्रयोग मान रहे हैं, वहीं अधिकांश यूजर्स इसे 'अप्रैल फूल' (April Fool) का प्रैंक बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर 'परफॉरमेंस' का वादा

प्रोटीन कंडोम की लॉन्चिंग को लेकर बीस्ट लाइफ ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा की है. इस पोस्ट में ‘प्रोटीन कंडोम’ के लॉन्च का दावा किया गया है. हालांकि, अगर यह दावा सही साबित होता है, तो फिटनेस के शौकीनों के लिए यह एक दिलचस्प खबर हो सकती है. यह भी पढ़े: India Condom Shortage: तेल और गैस के बाद, पश्चिम एशिया के युद्ध से भारत में कंडोम की कमी का खतरा, बढ़ सकती हैं कीमतें!

बीस्ट लाइफ का पोस्ट

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इंटरनेट पर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़

इस घोषणा के बाद से ही कमेंट सेक्शन में मजाकिया प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है. एक यूजर ने लिखा, "बीस्ट लाइफ अब हर विभाग में परफॉरमेंस बढ़ाएगा." वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए पूछा, "क्या यह वे-आइसोलेट (Whey Isolate) है या रेगुलर प्रोटीन?" कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी समस्या का समाधान बताया जो असल में थी ही नहीं.

क्या यह अप्रैल फूल का प्रैंक है?

चूंकि 1 अप्रैल बेहद नजदीक है, इसलिए ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि यह केवल एक मार्केटिंग स्टंट है. यूजर्स ने कमेंट किया कि "अप्रैल फूल बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है." आमतौर पर ब्रांड्स अपनी पहुंच (Reach) बढ़ाने के लिए इस तरह के मजाकिया और अजीब दावों का सहारा लेते हैं. अभी तक गौरव तनेजा या उनके ब्रांड की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उत्पाद वास्तविक है या केवल एक मजाक.

नेटिज़न्स ने क्या कहा

अनोखे इनोवेशन का पुराना इतिहास

दिलचस्प बात यह है कि कंडोम इंडस्ट्री में यह पहली बार नहीं है जब किसी अजीबोगरीब तकनीक की बात हुई हो. कुछ साल पहले एक जर्मन कंपनी ने 'डिजिटल कंडोम' ऐप लॉन्च करने की बात कही थी, जो निजी पलों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग रोकने का दावा करता था. अब 'प्रोटीन कंडोम' के इस दावे ने इस कड़ी में एक नया नाम जोड़ दिया है.

निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति

फिलहाल सभी की निगाहें 'बीस्ट लाइफ' के अगले अपडेट पर टिकी हैं. यदि यह एक प्रैंक है, तो ब्रांड ने निश्चित रूप से भारी मात्रा में ऑनलाइन चर्चा बटोरने में सफलता हासिल की है. वहीं, अगर यह वास्तविक उत्पाद निकलता है, तो यह फिटनेस और वेलनेस की दुनिया में सबसे विचित्र खोजों में से एक मानी जाएगी.