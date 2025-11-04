Mumbai Shocker: खाना नहीं लाने पर हुआ विवाद, दोस्तों ने ही कर दी टैक्सी चालक की हत्या, मुंबई के साकीनाका पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

Friends killed their friend

Mumbai News: मुंबई (Mumbai) के साकीनाका (Saki Naka) से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक मामूली विवाद के कारण 4 लोगों ने उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है की सभी साकीनाका में एक ही रूम में रहते थे और सभी टैक्सी ड्राइवर (Taxi Driver) थे. बताया जा रहा है की 5 टैक्सी ड्राइवरों में से जावेद खान भी एक था. उसे बाकी के उसके साथियों ने खाना लेकर आने के लिए कहा था. लेकिन जावेद ने खाना नहीं लाया. जिसके कारण इनके बीच काफी विवाद हुआ. ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया की इनके बीच जमकर मारपीट हुई.

इन लोगों ने जावेद पर हाथों, पैरों और डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में जावेद को सिर पर, चेहरे पर गंभीर रूप से मार लगा था. जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: मुंबई में पति का शक बना पत्नी की हत्या का कारण, आरोपी गिरफ्तार

हॉस्पिटल में किया गया एडमिट

बताया जा रहा है की जावेद को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया था. लेकिन उसकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी. इस मामले में पुलिस चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

मामूली विवाद में कर दी हत्या

खाना लाने को लेकर हुए विवाद (Dispute) में एक शख्स की हत्या कर दी गई. इस हत्या के बाद मकसूद खान, मोहम्मद साहेबाज खान, जमाल हुसैन खान, सज्जाद हुसैन खान और मोहम्मद आरिफ हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद परिसर में भी तनाव का माहौल है.