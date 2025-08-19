VIDEO: इंडिया गठबंधन का ऐलान, SC के पूर्व जज 'बी सुदर्शन रेड्डी' होंगे विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार; NDA कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला

B. Sudershan Reddy

Vice President Election: पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. भारत के विपक्षी गठबंधन INDIA ने उपराष्ट्रपति पद (Vice President Post) के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudershan Reddy) का नाम घोषित किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने दिल्ली में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में इस ऐलान को साझा किया. खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी एक प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविद हैं, जिन्होंने अपने लंबे और उत्कृष्ट न्यायिक करियर में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं. वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के फैसलों की तारीफ़ की

खड़गे ने यह भी कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष किया और गरीबों के हक में कई फैसले सुनाए, उनके फैसलों में गरीबों को सशक्त बनाने और संविधान एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. यह भी पढ़े: Who is CP Radhakrishna: सीपी राधाकृष्णन कौन हैं? जिन्हें NDA ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, तमिलनाडु से रखते हैं संबंध

बी. सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

#WATCH | Former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy named INDIA alliance candidate for the Vice President post Congress national president Mallikarjun Kharge says, "B. Sudershan Reddy is one of India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent… pic.twitter.com/xfoi0COHlp — ANI (@ANI) August 19, 2025

रेड्डी का मुकाबला NDA के उम्मीदवार राधाकृष्णन से होगा

वहीं, इस चुनाव में सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला NDA के उम्मीदवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से होगा, NDA ने सी. पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

9 सितंबर को मतदान

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. शेड्यूल के मुताबिक 9 सितंबर को इस पद के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी.